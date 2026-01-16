Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Ao Minuto

Há 36 min
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Há 1h e 37min
Cristina Ferreira não se cala e dá resposta afiada a comentário maldoso de internauta

Há 3h e 9min
A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

Hoje às 15:54
Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Hoje às 15:53
Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Hoje às 14:15
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 12:06
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Hoje às 12:04
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
05:22

Hoje às 12:00
O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
04:07

Hoje às 11:13
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Hoje às 10:37
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Hoje às 09:57
A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado

Hoje às 09:14
Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Hoje às 08:49
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Hoje às 08:34
Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Hoje às 08:11
Bárbara Parada esclarece fim do namoro com Francisco Monteiro: «Quem já passou por uma relação difícil...»

Ontem às 22:53
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Ontem às 19:41
Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Acompanhe ao minuto
Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta - TVI

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Filipe Delgado tem uma legião de fãs que são ex-concorrentes de reality shows da TVI: duas delas são das mais mediáticas de sempre.

Filipe Delgado já é um fenómeno da 1ª Companhia. O cantor, de 39 anos, tem marcado a terceira recruta da TVI devido ao seu lado espontâneo, divertido e até um pouco inocente e, agora, tem uma legião de ex-concorrentes de reality a apoiarem-no cá fora: duas delas são de peso!

Falamos de Carolina Braga (Big Brother 2025) e Joana Diniz (Secret Story 4). A primeira a manifestar o seu favoritismo foi a ex-namorada de Diogo Bordin. Nos stories do Instagram, Carolina respondeu a uma questão dos fãs, que quiseram saber se esta estaria a acompanhar a 1ª Companhia. 

«Acompanho por ele 😂 sem dúvida o meu preferido, genuíno, super engraçado e focado», reagiu Carolina Braga.

Pode ver aqui:

Joana Diniz também fez questão de demonstrar publicamente o seu apoio a Filipe Delgado e comentou um vídeo do recruta no Instagram da TVI. 

«Um amor este Filipe Delgado, muito merecedor desta oportunidade ❤️ pessoa humana», pode ler-se no comentário. 

Pode ver tudo aqui:

Mas não foi a única! Percorra a nossa galeria e veja outros ex-concorrentes de realities da TVI que também estão a apoiar Filipe Delgado

Eis a prova! Filipe Delgado já usava o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca

Este não é o nome verdadeiro de Filipe Delgado. Recruta mais divertido da 1ª Companhia tem outra identidade

