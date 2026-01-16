Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Este não é o nome verdadeiro de Filipe Delgado. Recruta mais divertido da 1ª Companhia tem outra identidade

Eis a prova! Filipe Delgado já usava o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca

Filipe Delgado já é um fenómeno da 1ª Companhia. O cantor, de 39 anos, tem marcado a terceira recruta da TVI devido ao seu lado espontâneo, divertido e até um pouco inocente e, agora, tem uma legião de ex-concorrentes de reality a apoiarem-no cá fora: duas delas são de peso!

Falamos de Carolina Braga (Big Brother 2025) e Joana Diniz (Secret Story 4). A primeira a manifestar o seu favoritismo foi a ex-namorada de Diogo Bordin. Nos stories do Instagram, Carolina respondeu a uma questão dos fãs, que quiseram saber se esta estaria a acompanhar a 1ª Companhia.

«Acompanho por ele 😂 sem dúvida o meu preferido, genuíno, super engraçado e focado», reagiu Carolina Braga.

Joana Diniz também fez questão de demonstrar publicamente o seu apoio a Filipe Delgado e comentou um vídeo do recruta no Instagram da TVI.

«Um amor este Filipe Delgado, muito merecedor desta oportunidade ❤️ pessoa humana», pode ler-se no comentário.

