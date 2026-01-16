Ao Minuto

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Cristina Ferreira não se cala e dá resposta afiada a comentário maldoso de internauta

A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado

Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Bárbara Parada esclarece fim do namoro com Francisco Monteiro: «Quem já passou por uma relação difícil...»

Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Filipe Delgado fala sobre a relação com a ex-mulher e mãe do seu filho: «Já tinha tendência para... mas foi medo» - TVI

Filipe Delgado fala sobre a relação com a ex-mulher e mãe do seu filho: «Já tinha tendência para... mas foi medo»

Filipe Delgado abriu o coração para falar sobre a relação que teve com a mãe do seu filho, antes de assumir a homossexualidade. Os dois mantêm uma relação de amizade.

Filipe Delgado fez revelações inéditas sobre a relação que teve com a sua ex-mulher, com quem teve um filho, Salvador, que tem agora 16 anos. O recruta da 1ª Companhia contou às colegas como foi acompanhar a gravidez e disse que esteve na sala de parto a dar apoio à ex-companheira.

«Ela fez três vezes força, pumba, ele cá fora! Depois eu disse que queria participar no resto, então meteram duas pinças e depois cortei o cordão e fui para a salinha do banhinho», começou por confidenciar, assumindo que foi uma «experiência incrível» e destacando a «força» que a sua ex-mulher teve.

Foi então que Soraia Sousa quis saber se os dois têm uma boa relação nos dias que correm. «Muito bem! Beijinhos para a Micaela e para a família dela, que são muito boas pessoas. Eu tenho muito orgulho nela», respondeu Filipe Delgado, com alguma emoção na voz.

Uma vez que, agora, Filipe Delgado é casado com um homem, João Calado, Soraia Sousa quis saber: «Respondes se quiseres. Tu és bi ou só descobriste depois?»

Sem tabus, e de sorriso rasgado, o cantor e cabeleireiro assumiu: «Não, não. Eu sou 100% gay! Eu já tinha tendência acho eu para… mas naquela altura o que me fazia sentido era aquilo. E foi medo também, receio do que podiam pensar, mas lá está eu casei porque eu quis, tive que sentir desejo sexual para aquele filho nascer

Filipe Delgado falou ainda sobre o processo de divórcio com a ex-mulher, que decorreu um ano depois de Salvador nascer. «Quando nós nos divorciámos, não foi porque eu me interessei por alguém ou ela, simplesmente achámos que não fazia sentido sermos um casal, ok? Eu depois dela ainda tive dois namoricos com duas raparigas e só depois a coisa pegou à seria e eu percebi ‘isto sou eu, isto é o meu caminho’», completou.

Pode ver aqui o momento:

