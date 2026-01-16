Filipe Delgado fala sobre a relação com a ex-mulher e mãe do seu filho: «Já tinha tendência para... mas foi medo»

Este não é o nome verdadeiro de Filipe Delgado. Recruta mais divertido da 1ª Companhia tem outra identidade

Eis a prova! Filipe Delgado já usava o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca

Filipe Delgado fez revelações inéditas sobre a relação que teve com a sua ex-mulher, com quem teve um filho, Salvador, que tem agora 16 anos. O recruta da 1ª Companhia contou às colegas como foi acompanhar a gravidez e disse que esteve na sala de parto a dar apoio à ex-companheira.

«Ela fez três vezes força, pumba, ele cá fora! Depois eu disse que queria participar no resto, então meteram duas pinças e depois cortei o cordão e fui para a salinha do banhinho», começou por confidenciar, assumindo que foi uma «experiência incrível» e destacando a «força» que a sua ex-mulher teve.

Foi então que Soraia Sousa quis saber se os dois têm uma boa relação nos dias que correm. «Muito bem! Beijinhos para a Micaela e para a família dela, que são muito boas pessoas. Eu tenho muito orgulho nela», respondeu Filipe Delgado, com alguma emoção na voz.

Uma vez que, agora, Filipe Delgado é casado com um homem, João Calado, Soraia Sousa quis saber: «Respondes se quiseres. Tu és bi ou só descobriste depois?»

Sem tabus, e de sorriso rasgado, o cantor e cabeleireiro assumiu: «Não, não. Eu sou 100% gay! Eu já tinha tendência acho eu para… mas naquela altura o que me fazia sentido era aquilo. E foi medo também, receio do que podiam pensar, mas lá está eu casei porque eu quis, tive que sentir desejo sexual para aquele filho nascer.»

Filipe Delgado falou ainda sobre o processo de divórcio com a ex-mulher, que decorreu um ano depois de Salvador nascer. «Quando nós nos divorciámos, não foi porque eu me interessei por alguém ou ela, simplesmente achámos que não fazia sentido sermos um casal, ok? Eu depois dela ainda tive dois namoricos com duas raparigas e só depois a coisa pegou à seria e eu percebi ‘isto sou eu, isto é o meu caminho’», completou.