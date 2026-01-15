Eis a prova! Filipe Delgado já usava o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Filipe Delgado é um dos recrutas mais cómicos da 1ª Companhia, principalmente pela sua espontaneidade. Na base mais vigiada do País, o cantor e cabeleireiro, de 39 anos, já foi várias vezes castigado por estar sempre a fazer «fixes» quando quer consentir as ordens que está a receber dos instrutores, e sabe-se agora que, na verdade, este é um tique que tem... e até a sua imagem de marca!

Antes de entrar para esta recruta, Filipe Delgado já era muito ativo nas redes sociais, principalmente na página de Instagram do seu projeto profissional, o salão Imagem de Marca Hair Beauty, que partilha com o marido, João Calado. E, nos vídeos em que partilha o antes e depois das transformações de looks que faz, um pormenor saltou à vista: antes de mostrar o resultado, o também artista faz sempre um «fixe» para a câmara.

Estes vídeos comprovam que, provavelmente, Filipe Delgado tem este tique e é tão comum fazê-lo no seu quotidiano que, ali, na recruta, esquece-se da rigidez militar exigida e acaba por lhe sair naturalmente. Mas isso não o impede de levar uns belos castigos!

