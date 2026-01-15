Eis a prova! Filipe Delgado já usava o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca

Ao Minuto

Há 28 min
Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Há 1h e 30min
Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Há 2h e 20min
Sónia Jesus faz desabafo preocupante: «Fui mãe, mulher, empresária… e esqueci-me de mim»

Sónia Jesus faz desabafo preocupante: «Fui mãe, mulher, empresária… e esqueci-me de mim»

Há 2h e 53min
Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Hoje às 16:02
Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Hoje às 15:07
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Hoje às 13:10
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Hoje às 12:49
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Hoje às 12:12
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 11:19
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Hoje às 11:07
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
03:54

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»

Hoje às 11:05
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
05:08

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

Hoje às 11:01
Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Hoje às 10:58
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
08:17

Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»

Hoje às 10:50
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
06:50

Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»

Hoje às 10:43
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
05:09

Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"

Hoje às 10:41
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
03:59

Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»

Hoje às 10:36
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
05:18

Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito

Acompanhe ao minuto
Eis a prova! Filipe Delgado já usava o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca - TVI

Eis a prova! Filipe Delgado já usava o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca

Filipe Delgado tem o hábito de estar sempre a fazer um gesto que já lhe mereceu vários castigos dos instrutores. Sabe-se agora que, afinal, não é uma provocação... mas sim um tique!

Relacionados

Filipe Delgado é um dos recrutas mais cómicos da 1ª Companhia, principalmente pela sua espontaneidade. Na base mais vigiada do País, o cantor e cabeleireiro, de 39 anos, já foi várias vezes castigado por estar sempre a fazer «fixes» quando quer consentir as ordens que está a receber dos instrutores, e sabe-se agora que, na verdade, este é um tique que tem... e até a sua imagem de marca!

Antes de entrar para esta recruta, Filipe Delgado já era muito ativo nas redes sociais, principalmente na página de Instagram do seu projeto profissional, o salão Imagem de Marca Hair Beauty, que partilha com o marido, João Calado. E, nos vídeos em que partilha o antes e depois das transformações de looks que faz, um pormenor saltou à vista: antes de mostrar o resultado, o também artista faz sempre um «fixe» para a câmara.

Tem dúvidas? Pode ver tudo aqui:

Pode ver aqui outro vídeo que comprova este seu 'tique':

Estes vídeos comprovam que, provavelmente, Filipe Delgado tem este tique e é tão comum fazê-lo no seu quotidiano que, ali, na recruta, esquece-se da rigidez militar exigida e acaba por lhe sair naturalmente. Mas isso não o impede de levar uns belos castigos!

Pode ver aqui um dos exemplos de um dos castigos que o cantor levou por fazer «fixe»:

 

VEJA AINDA: Do casamento em segredo ao "império" que construíram juntos: Conheça a história de amor de Filipe Delgado e João Calado - Primeira Companhia - TVI

Continue a ler

Relacionados

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Mais Vistos

«Foi tudo gravado numa noite»: Renata Reis revela detalhes de momento especial sobre Maycon Douglas

Ontem às 15:09
1

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Big Brother
Hoje às 10:21
2

Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Hoje às 16:02
3
08:02

Prova na lama leva a momento hilariante com Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 12:23
4

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Hoje às 12:49
5

Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Ontem às 17:26
6
10:05

Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida

1ª Companhia
Hoje às 15:50
7
02:01

O castigo hilariante do instrutor Andrade para Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 12:55
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

03:04

Filipe Delgado é apanhado desprevenido e o inesperado acontece

1ª Companhia
Hoje às 00:00
03:08

Pau Santo na Caserna provoca reação hilariante do Instrutor Joaquim

1ª Companhia
Hoje às 01:04
07:56

Loucura total na 1ª Companhia. Recrutas surpreendidos com «festinha» com cerveja, amendoins, tremoços e confettis

1ª Companhia
Ontem às 22:20
02:01

O castigo hilariante do instrutor Andrade para Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 12:55
10:05

Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida

1ª Companhia
Hoje às 15:50
02:09

Andrea Soares teve picardia com Noélia: «Levou papo reto»

1ª Companhia
Hoje às 15:00