Após pedido de desculpas que viralizou, Filipe Delgado volta à carga com piropos ao Instrutor Marques: «Aquilo é de mais qualidade»

Filipe Delgado continua rendido ao físico do instrutor Marques e não consegue conter-se nos elogios. Depois de, na semana passada, ter confessado ao militar que lhe tinha feito alguns «piropos», o cantor volta à carga e compara-o a um armário.

O momento cómico aconteceu na manhã desta segunda-feira, 9 de fevereiro. Os recrutas estavam à conversa na zona de descanso quando, a dada altura, Manuel Melo revela que o instrutor Marques parece «um móvel» de tão musculado que é.

«Ele é um bicho, parece um armário do IKEA… mas não deve ser fácil de montar», brincou o ator.

Foi então que Filipe Delgado interveio com um comentário inusitado. «Ai filho, aquilo não é do IKEA, aquilo é de mais qualidade ainda, não desfazendo o IKEA… É… Tenho que me calar que eu vou limpar», disse, deixando os recrutas a rir.