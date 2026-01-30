Autêntico ou forçado? Após críticas, família de Filipe Delgado partilha vídeo hilariante e nunca antes visto

Filipe Delgado tem sido um dos recrutas mais acarinhados da 1ª Companhia, mas também tem sido alvo de algumas críticas nas redes sociais, que põem em causa a sua genuinidade. Agora, a família do cantor e cabeleireiro decidiu partilhar um vídeo privado, nunca antes visto, que comprova a sua «autenticidade».

«Alguns têm questionado sobre a genuinidade e autenticidade do Filipe. Aqui fica um pequeno excerto que mostra como ele é divertido e espontâneo em qualquer circunstância 😂», começam por referir, na legenda daquela publicação.

«E tu? Qual é a tua opinião sobre o Filipe? Deixa a tua opinião nos comentários 😉», questionaram ainda.

Pode ver aqui o vídeo em questão:

Veja ainda: Quem é o Instrutor que Filipe Delgado imitou? Saiba mais sobre um dos militares mais comentados do momento - Primeira Companhia - TVI