Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Há 1h e 38min
“É a beleza diante dos olhos”: A viagem romântica de Cristina Ferreira parece saída de um filme

Há 2h e 36min
Detchi faz revelações íntimas sobre Fanny e o futuro do casal: «Eu consegui trazê-la à vida outra vez»

Ontem às 19:24
Leandro recorda duelo polémico que ditou a sua saída contra Pedro

Ontem às 18:26
A mensagem arrepiante de Teresa Silva para Maycon que não deixou ninguém indiferente

Ontem às 17:32
Implacável com os recrutas, Comandante Moutinho faz aviso à base: «Sejam disciplinados, saibam o que estão a fazer»

Ontem às 17:02
Já imaginou Marcia Soares de cabelo pelos ombros? «Aconteceu» e ela mostra tudo

Ontem às 16:28
Ex e atual de Liliana em guerra. Zé Andrade responde a Fábio Pereira e está instalado o caos

Ontem às 16:08
Amores e desamores de Liliana: As imagens inéditas da relação com Zé e Fábio

Ontem às 15:37
Vânia Sá mostra como está o seu corpo 10H após ser mãe e admite: «Não foi o que idealizei»

Ontem às 14:21
Pedro Jorge surpreende com primeira mudança de visual após vencer o Secret Story 9

Ontem às 12:37
Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»

Ontem às 11:46
De cortar a respiração! Cristina Ferreira embarca numa viagem de sonho ao lado do namorado para um destino improvável

Ontem às 11:43
Cristina Ferreira revela detalhes da viagem de sonho com João Monteiro. As imagens falam por si

Ontem às 10:24
Cantora portuguesa escreve canção arrepiante para Maycon e não se esquece da frase mais marcante do ex-concorrente

Ontem às 10:23
O pormenor no carro de Maycon que pode desvendar toda a verdade

Ontem às 09:50
Renata Reis presta homenagem de partir o coração a Maycon Douglas. E a musica escolhida tem um detalhe arrepiante

Ontem às 09:23
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
02:16

Ontem às 08:58
Leomarte Freire criticado por não homenagear Maycon Douglas. Esta foi a reação do ex-concorrente

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre» - TVI

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Filipe Delgado está viral na Internet. O motivo? Um momento hilariante que protagonizou na 1ª Companhia e que não deixou ninguém indiferente.

Filipe Delgado já é um verdadeiro fenómeno da 1ª Companhia. O cantor, de 39 anos, tem protagonizado vários momentos divertidos e há um deles que se destaque e que já está viral na Internet. 

Durante a sua recruta da semana, Filipe Delgado recebe uma ordem dos instrutores: todos os recrutas deviam desaparecer para a caserna (o dormitório). O também cabeleireiro levou a ordem à letra e ordenou que os seus colegas da experiência desaparecerem na caserna e, para isso, deveriam esconder-se debaixo das camas.

Quando o instrutor entra no quarto e não vê os recrutas, repreende Filipe Delgado pela falha de interpretação e o momento é de chorar a rir. 

Pode ver tudo aqui:

Este momento foi divulgado nas redes sociais da TVI e não tardou em viralizar. Com quase 70 mil likes e com 1,3 milhões de visualizações, o vídeo encheu-se de comentários a elogiar o lado mais divertido e espontâneo do recruta. «Obrigada por terem posto o @filipedelgadomusic neste programa 👏», «Este já ganhou😂», «Como é que o instrutor aguenta o riso 😂», «Das melhores cenas de SEMPRE 😂 quem nunca foi um Filipe 😂», «Ahahaha obrigada Filipe 😂😂 Do melhor que já vi, temos vencedor 👏», «Não sei como o instrutor se aguentou. Eu choro a rir sempre que vejo. E nós precisamos de rir!! Obrigada 🙏», «Das melhores coisas que vi nos últimos tempos! 😂😂 Mais momentos assim», são alguns dos comentários que se podem ler. 

Veja aqui o vídeo partilhado nas redes sociais da TVI:

Veja ainda: Do casamento em segredo ao "império" que construíram juntos: Conheça a história de amor de Filipe Delgado e João Calado - Primeira Companhia - TVI

Continue a ler

