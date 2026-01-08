Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Filipe Delgado já é um verdadeiro fenómeno da 1ª Companhia. O cantor, de 39 anos, tem protagonizado vários momentos divertidos e há um deles que se destaque e que já está viral na Internet.

Durante a sua recruta da semana, Filipe Delgado recebe uma ordem dos instrutores: todos os recrutas deviam desaparecer para a caserna (o dormitório). O também cabeleireiro levou a ordem à letra e ordenou que os seus colegas da experiência desaparecerem na caserna e, para isso, deveriam esconder-se debaixo das camas.

Quando o instrutor entra no quarto e não vê os recrutas, repreende Filipe Delgado pela falha de interpretação e o momento é de chorar a rir.

Pode ver tudo aqui:

Este momento foi divulgado nas redes sociais da TVI e não tardou em viralizar. Com quase 70 mil likes e com 1,3 milhões de visualizações, o vídeo encheu-se de comentários a elogiar o lado mais divertido e espontâneo do recruta. «Obrigada por terem posto o @filipedelgadomusic neste programa 👏», «Este já ganhou😂», «Como é que o instrutor aguenta o riso 😂», «Das melhores cenas de SEMPRE 😂 quem nunca foi um Filipe 😂», «Ahahaha obrigada Filipe 😂😂 Do melhor que já vi, temos vencedor 👏», «Não sei como o instrutor se aguentou. Eu choro a rir sempre que vejo. E nós precisamos de rir!! Obrigada 🙏», «Das melhores coisas que vi nos últimos tempos! 😂😂 Mais momentos assim», são alguns dos comentários que se podem ler.

Veja aqui o vídeo partilhado nas redes sociais da TVI:

