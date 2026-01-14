Este não é o nome verdadeiro de Filipe Delgado. Recruta mais divertido da 1ª Companhia tem outra identidade

Pedro Jorge expõe atitudes de Leandro após programa que o deixaram em choque

Sabia que Filipe Delgado se chama, na verdade, Carlos. A revelação apanhou todos de surpresa. O recruta mais divertido da 1ª Companhia surpreendeu ao revelar que Filipe Delgado é nome artístico e que o seu primeiro nome é Carlos.

A revelação foi feita quando estava a responder a um dos instrutores. «Este nome é artístico, o Filipe Delgado, eu sou Carlos. O primeiro nome é Carlos, digo Carlos?», questionou.

Todos conhecem, mas poucos sabem: Filipe Delgado é a voz de um dos maiores êxitos das novelas da TVI

Filipe Delgado está no mundo da música há anos, mas foi na 1ª Companhia que se deu a conhecer verdadeiramente ao público português.

O que muitos não sabem é que é ele a voz do maior sucesso musical de uma grande novela da TVI: 'Destinos Cruzados', protagonizada por Rita Pereira e Alexandre Lencastre, entre outros. A música chama-se 'Vidas Trocadas', uma balada cheia de sentimento.

Nos comentários da música no YouTube, são já vários os fãs da 1ª Companhia que se aperceberam de que o recruta é a voz desta canção e escreveram isso mesmo.

«Eu sabia que a cara e o nome não me eram estranhos. 1.a companhia»; «Foi com esta música que conheci o Filipe, amo de paixão»; «1° companhia 2026», são alguns dos comentários dos fãs.

Veja a música aqui: