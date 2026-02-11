Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

Muito se tem especulado sobre o leque de finalistas da 1ª Companhia, uma vez que a final está marcada para dia 20 de fevereiro (sexta-feira da próxima semana). Já só há mais uma gala antes da grande final e isso levantou algumas dúvidas: então, quem não está nomeado, já é finalista? Explicamos tudo.

No Última Hora desta terça-feira, 10 de fevereiro, Marta Cardoso decidiu esclarecer os telespetadores. «Há aqui uma questão que ficou muito no ar. Sabemos que temos três nomeados, mas isso não faz dos outros finalistas», começou explicar a apresentadora do bloco diário.

Marta Cardoso deixou no ar a probabilidade de existirem mudanças de última hora. «Sabemos que no fim de semana um deles sairá, mas isto não significa que não haja aqui outra volta», afirmou.

«Os outros que lá estão não podem ficar descansados e o Filipe também é um deles. Portanto, nesta altura, não vale a pena eles estarem aqui a achar que são favas contadas», completou.