Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

Ao Minuto

Ontem às 18:25
Namorada de Maycon "foge" de Portugal, um mês após funeral. E o refúgio escolhido tem um significado arrepiante

Namorada de Maycon "foge" de Portugal, um mês após funeral. E o refúgio escolhido tem um significado arrepiante

Ontem às 17:59
«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

Ontem às 17:15
Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!»

Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!»

Ontem às 16:49
Dylan e Inês em Las Vegas: A viagem que gerou polémica está agora a dar que falar e tem um novo destino

Dylan e Inês em Las Vegas: A viagem que gerou polémica está agora a dar que falar e tem um novo destino

Ontem às 16:45
Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Ontem às 16:41
Las Vegas não chegou: Dylan e Inês do Secret Story 9 prolongam férias em Los Angeles

Las Vegas não chegou: Dylan e Inês do Secret Story 9 prolongam férias em Los Angeles

Ontem às 16:29
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ontem às 16:25
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»
00:11

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

Ontem às 16:23
Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

Ontem às 16:18
Menos de um minuto. Este é o tempo que precisa para refazer o pequeno-almoço de Cristina Ferreira

Menos de um minuto. Este é o tempo que precisa para refazer o pequeno-almoço de Cristina Ferreira

Ontem às 15:48
De luto, comentador da TVI refugia-se em companhia muito especial: «Amor é isto»

De luto, comentador da TVI refugia-se em companhia muito especial: «Amor é isto»

Ontem às 15:34
Ex-Big Brother entra em zona crítica das tempestades. O motivo é inspirador

Ex-Big Brother entra em zona crítica das tempestades. O motivo é inspirador

Ontem às 15:14
Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Ontem às 14:12
Apresentador da TVI em férias loucas. O cenário é o sonho de qualquer um

Apresentador da TVI em férias loucas. O cenário é o sonho de qualquer um

Ontem às 14:10
Zé Lopes vive férias paridisíacas em destino de sonho. As fotos são de fazer inveja a qualquer um

Zé Lopes vive férias paridisíacas em destino de sonho. As fotos são de fazer inveja a qualquer um

Ontem às 11:54
Cristina Ferreira quebra rotina com saída à noite. E o sítio é o mais procurado de Lisboa

Cristina Ferreira quebra rotina com saída à noite. E o sítio é o mais procurado de Lisboa

Ontem às 10:32
Renata Reis explica ausência após morte de Maycon Douglas. A justificação é tocante

Renata Reis explica ausência após morte de Maycon Douglas. A justificação é tocante

Ontem às 10:08
Chamada de criança para o INEM está a emocionar o País. Francisco Monteiro reage: «Os verdadeiros heróis»

Chamada de criança para o INEM está a emocionar o País. Francisco Monteiro reage: «Os verdadeiros heróis»

Acompanhe ao minuto
Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...» - TVI

Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

A pouco mais de uma semana da final, já há finalistas da 1ª Companhia? Temos a resposta para a maior dúvida da edição.

Relacionados

Muito se tem especulado sobre o leque de finalistas da 1ª Companhia, uma vez que a final está marcada para dia 20 de fevereiro (sexta-feira da próxima semana). Já só há mais uma gala antes da grande final e isso levantou algumas dúvidas: então, quem não está nomeado, já é finalista? Explicamos tudo.

No Última Hora desta terça-feira, 10 de fevereiro, Marta Cardoso decidiu esclarecer os telespetadores. «Há aqui uma questão que ficou muito no ar. Sabemos que temos três nomeados, mas isso não faz dos outros finalistas», começou explicar a apresentadora do bloco diário.

Marta Cardoso deixou no ar a probabilidade de existirem mudanças de última hora. «Sabemos que no fim de semana um deles sairá, mas isto não significa que não haja aqui outra volta», afirmou.

«Os outros que lá estão não podem ficar descansados e o Filipe também é um deles. Portanto, nesta altura, não vale a pena eles estarem aqui a achar que são favas contadas», completou.

Pode ver tudo aqui:

Continue a ler

Relacionados

Elegância total! Maria Botelho Moniz deslumbra com look poderoso na gala da 1ª Companhia

Mais Vistos

Vida de luxo! Beatriz Prates, enteada de Toy, viaja pelo mundo fora em companhia especial

Dilema
6 mar 2025, 10:09
1

Sem ideias para o jantar? Esta é a receita de Marcia Soares que vai poupar-lhe tempo e só leva 6 ingredientes

10 fev, 17:41
2

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Ontem às 16:45
3
02:02

Filipe Delgado eleito recruta da semana pelo Comandante Moutinho. Veja todas as reações

1ª Companhia
Ontem às 22:10
4

Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

Ontem às 18:43
5

Juntos há 10 anos e com uma filha em comum: esta é a musa que conquistou um dos maiores galãs do Secret Story

3 fev, 16:51
6

Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

3 fev, 16:47
7
01:49

Campeonato de matraquilhos acabou! Vitória dos Instrutores traz «castigos» para todos os recrutas

1ª Companhia
Ontem às 20:50
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

Ontem às 18:43

Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!»

Ontem às 17:15

Fim do maior segredo! Revelados todos os apresentadores e comentadores do Secret Story 10

Ontem às 16:45

Sem ideias para o jantar? Esta é a receita de Marcia Soares que vai poupar-lhe tempo e só leva 6 ingredientes

10 fev, 17:41

Renata Reis faz apelo emotivo, um mês depois do funeral de Maycon Douglas: «Não me sinto capaz...»

10 fev, 22:12

Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Ontem às 15:14