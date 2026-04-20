Eles estão na grande final, mas só um vai vencer! Saiba quem são os finalistas do Secret Story 10

Reveladas imagens inéditas do casting de Diogo e Eva. A verdadeira combinação que fizeram antes de entrar

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O Secret Story 10 entra oficialmente na sua fase mais decisiva, com o grupo de finalistas desta edição já fechado. Após várias semanas de competição, emoções fortes e reviravoltas dentro da casa, o jogo aproxima-se agora do seu momento culminante, a grande Final.

A reta final ficou marcada pela decisão do público que decidiu expulsar Hugo e consagrar Jéssica, Sara, Tiago, Eva e Liliana como finalistas da Casa dos Segredos 10.

Com o leque de finalistas já estabelecido, todos os olhos estão agora postos na grande final, onde será finalmente conhecido o vencedor desta edição que ganhará um prémio final de 100 mil euros.