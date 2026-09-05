Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

Passaporte para a final e entrada do exterior: A gala de hoje promete e isto é o que pode esperar

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Chegou ao fim a grande noite e já é conhecido o resultado final desta edição. Depois de semanas marcadas por emoções fortes, desafios, estratégias, confrontos e muitos momentos inesquecíveis, Sara é a grande vencedora do Big Brother Verão, conquistando 59% dos votos.

Na segunda posição ficou Boris, que reuniu 41% da preferência dos espectadores e terminou assim a aventura a um passo de conquistar o troféu.

A disputa final foi vivida com grande expectativa, mas foi Sara quem conseguiu reunir a maior preferência do público e levar a melhor nesta derradeira batalha.

Ao longo da sua passagem pela casa mais vigiada do País Sara protagonizou momentos marcantes e conquistou o apoio dos espectadores, chegando à grande final como um dos candidatos ao título.

Agora, depois de uma longa caminhada, pode finalmente celebrar. Sara é a grande vencedor do Big Brother Verão, enquanto Boris termina a competição no segundo lugar.