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Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito - TVI

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

  • Maria Figueiredo
  • Há 3h e 37min

A contagem decrescente chegou ao fim e, depois de uma noite de emoções e decisões, já há um nome a festejar: Sara conquistou o público e é a nova vencedora do Big Brother Verão!

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Chegou ao fim a grande noite e já é conhecido o resultado final desta edição. Depois de semanas marcadas por emoções fortes, desafios, estratégias, confrontos e muitos momentos inesquecíveis, Sara é a grande vencedora do Big Brother Verão, conquistando 59% dos votos.

Na segunda posição ficou Boris, que reuniu 41% da preferência dos espectadores e terminou assim a aventura a um passo de conquistar o troféu.

A disputa final foi vivida com grande expectativa, mas foi Sara quem conseguiu reunir a maior preferência do público e levar a melhor nesta derradeira batalha.

Ao longo da sua passagem pela casa mais vigiada do País Sara protagonizou momentos marcantes e conquistou o apoio dos espectadores, chegando à grande final como um dos candidatos ao título.

Agora, depois de uma longa caminhada, pode finalmente celebrar. Sara é a grande vencedor do Big Brother Verão, enquanto Boris termina a competição no segundo lugar.

Veja o momento.

 

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