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Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético - TVI

Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

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Flávio Furtado decidiu apostar num tratamento estético para definir o rosto e os primeiros resultados já são visíveis. O comentador recorreu ao Ultraformer MPT e, logo após a primeira sessão, a mudança no contorno facial chamou a atenção.

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Flávio Furtado submeteu-se a um procedimento estético com o objetivo de melhorar a definição e firmeza do rosto, sobretudo na zona da mandíbula e do queixo.

O tratamento escolhido foi o Ultraformer MPT. Apesar de ser frequentemente associado a procedimentos de medicina estética, importa esclarecer que, neste caso, não se trata de uma cirurgia convencional com incisões, mas sim de um tratamento realizado através de ultrassons micro e macrofocados.

No caso de Flávio Furtado, o principal objetivo passou por definir a linha mandibular e melhorar o contorno da zona submentoniana, ou seja, a área localizada por baixo do queixo.

E a diferença já é percetível. Segundo a clínica responsável pelo procedimento, o resultado apresentado nas imagens foi registado imediatamente após apenas uma sessão, sendo possível observar uma maior definição do contorno do rosto.

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Mas a transformação não fica por aqui. O tratamento estimula uma resposta de remodelação do colagénio que acontece de forma progressiva, pelo que os resultados poderão continuar a desenvolver-se ao longo das semanas e meses seguintes.

A mudança foi partilhada nas redes sociais, onde o antes e depois de Flávio Furtado não passou despercebido. O comentador surge com um contorno facial mais definido, especialmente na zona da mandíbula e do queixo.

Assim, apesar de o procedimento não envolver cirurgia no sentido tradicional, o resultado conseguido através da medicina estética promete fazer diferença na aparência de Flávio Furtado.

Veja a imagem.

Tranformação de Flávio Furtado
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