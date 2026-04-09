Flávio Furtado incentiva romance entre Eva e Tiago: «Serei o único que…»

Ao Minuto

Há 12 min
Hilariante! Concorrentes tentam pregar partida a Ana mas a concorrente está um passo à frente
03:34

Hilariante! Concorrentes tentam pregar partida a Ana mas a concorrente está um passo à frente

Há 16 min
«Estou farto»: Ricardo João mostra-se no limite com Ana
03:47

«Estou farto»: Ricardo João mostra-se no limite com Ana

Há 39 min
Ariana perde a calma e confronta Diogo “sem papas na língua”
02:31

Ariana perde a calma e confronta Diogo “sem papas na língua”

Há 47 min
Tiago apaixonado pela Eva? O mexerico que o deixou sem resposta fácil
01:44

Tiago apaixonado pela Eva? O mexerico que o deixou sem resposta fácil

Há 58 min
Está apaixonado?»: Voz coloca pergunta mais aguardada a Tiago
03:03

Está apaixonado?»: Voz coloca pergunta mais aguardada a Tiago

Há 1h e 5min
«Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu»: Jéssica conta emocionante história da sua vida
04:18

«Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu»: Jéssica conta emocionante história da sua vida

Há 1h e 10min
O segredo de Jéssica foi revelado. E estas foram as reações dos concorrentes
04:50

O segredo de Jéssica foi revelado. E estas foram as reações dos concorrentes

Há 1h e 21min
Sara acusa Jéssica de “acusar pressão” e admite: «Estou a ficar sem paciência»
04:37

Sara acusa Jéssica de “acusar pressão” e admite: «Estou a ficar sem paciência»

Há 1h e 29min
Ataque de ciúmes? Eva e Diogo conversam sobre segredos e Ariana isola-se no quarto
05:36

Ataque de ciúmes? Eva e Diogo conversam sobre segredos e Ariana isola-se no quarto

Há 1h e 42min
Ricardo João fica em choque com confissão de Ana: «Nós não podemos dizer “desta água não beberei”»
04:26

Ricardo João fica em choque com confissão de Ana: «Nós não podemos dizer “desta água não beberei”»

Há 1h e 49min
Norberto assiste a imagens onde ex-colegas falam da sua beleza. Veja como reagiu
01:43

Norberto assiste a imagens onde ex-colegas falam da sua beleza. Veja como reagiu

Há 1h e 56min
Ariana admite que não confia em Eva. A reação da concorrente deu que falar
02:31

Ariana admite que não confia em Eva. A reação da concorrente deu que falar

Há 2h e 1min
Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»

Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»

Há 2h e 3min
O que são afinal Diogo e Ariana? Nem eles sabem e a discussão prova isso
02:58

O que são afinal Diogo e Ariana? Nem eles sabem e a discussão prova isso

Há 2h e 5min
«Eu nunca disse que ia ter uma relação com a Ariana»: Diogo faz confissão polémica a Liliana
08:01

«Eu nunca disse que ia ter uma relação com a Ariana»: Diogo faz confissão polémica a Liliana

Há 2h e 15min
«Foi ciúme ou inveja?»: Hugo protagoniza “sessão de fofoca” sobre Ariana
10:03

«Foi ciúme ou inveja?»: Hugo protagoniza “sessão de fofoca” sobre Ariana

Há 2h e 19min
O que é feito de Daniela Ventura? Mostramos-lhe como tem sido a vida de uma das concorrentes mais polémicas de sempre

O que é feito de Daniela Ventura? Mostramos-lhe como tem sido a vida de uma das concorrentes mais polémicas de sempre

Há 2h e 34min
Costas voltadas? Ariana pega-se com Diogo: «Obrigada por levares a minha opinião em conta»
06:40

Costas voltadas? Ariana pega-se com Diogo: «Obrigada por levares a minha opinião em conta»

Acompanhe ao minuto
Flávio Furtado incentiva romance entre Eva e Tiago: «Serei o único que…» - TVI

Flávio Furtado incentiva romance entre Eva e Tiago: «Serei o único que…»

  • Secret Story
  • Hoje às 12:14
Flávio Furtado - 7.ª gala de "Secret Story - Casa dos Segredos"

A crescente proximidade entre Eva e Tiago não está a passar despercebida e já há quem incentive um romance dentro da casa.

Relacionados

Flávio Furtado voltou a dar que falar nas redes sociais ao comentar a relação entre Eva e Tiago, dois dos concorrentes que têm mostrado uma cumplicidade cada vez mais evidente no Secret Story 10.

O comentador das galas, ao lado de Bruna Gomes, partilhou uma imagem de um dos momentos entre os dois concorrentes e deixou uma opinião que rapidamente chamou a atenção dos fãs do formato.

«Serei o único que gostava que a coisa se desse neste Secret Story?», escreveu, mostrando-se claramente a torcer por uma possível aproximação mais romântica.

Recorde-se que Eva e Tiago têm protagonizado vários momentos de proximidade, com olhares cúmplices e uma ligação que não tem passado despercebida dentro e fora da casa, principalmente desde que Diogo terminou o namoro com Eva. Resta saber se esta relação vai evoluir ou ficar apenas pela amizade.


 

Continue a ler

Relacionados

Filho de Bernardina Brito passa por episódio de violência na escola: «O estado do meu filho...»

Conheceram-se no BB, mas ele tinha namorada. Cá fora apaixonaram-se. E agora será que voltavam aos realities?

Marisa Pires volta a "cair em cima" de Eva e Diogo: «Beijar outras pessoas»

Antes de entrar no Secret Story 10, Tiago estava irreconhecível e conheceu um dos ícones do rap brasileiro

Mais Vistos

Apaixonado? Tiago expõe o que sente por Eva à frente de todos e a casa fica em êxtase. Veja todas as reações

Há 2h e 58min
1
04:12

Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque

Secret Story
Hoje às 01:17
2

Conheceram-se no BB, mas ele tinha namorada. Cá fora apaixonaram-se. E agora será que voltavam aos realities?

Big Brother
Hoje às 11:32
3

Tiago sobe um lugar e fica pertinho de Eva: O novo ranking de Popularidade do Secret Story

Hoje às 12:11
4
01:57

Eva quer ver Diogo e Ariana fora da casa: «Acabava-se a vossa 'ceninha'»

Secret Story
Hoje às 12:53
5
04:12

Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque

Secret Story
Hoje às 01:17
6
02:03

Existe possibilidade de estar a apaixonar-se por Eva? Tiago responde à pergunta que não quer calar

Secret Story
Há 3h e 49min
7

Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre»

Big Brother
Ontem às 10:03
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

O que é feito de Daniela Ventura? Mostramos-lhe como tem sido a vida de uma das concorrentes mais polémicas de sempre

Big Brother
Há 2h e 19min
09:29

Mexerico sobre Jéssica deixa a casa em choque: «Provavelmente sai esta semana, a não ser o segredo…»

Secret Story
Há 3h e 31min
01:57

Eva quer ver Diogo e Ariana fora da casa: «Acabava-se a vossa 'ceninha'»

Secret Story
Hoje às 12:53
04:26

Liliana questiona Eva sobre primeira noite ao lado de Tiago: «Dormi aconchegada»

Secret Story
Hoje às 10:29

Flávio Furtado incentiva romance entre Eva e Tiago: «Serei o único que…»

Big Brother
Hoje às 12:14

Marisa Pires volta a "cair em cima" de Eva e Diogo: «Beijar outras pessoas»

Big Brother
Hoje às 10:35
05:14

Declarações polémicas de Hugo chocam a casa e deixam concorrentes em lágrimas

Secret Story
Hoje às 01:12