«Ar de verão!» Márcia Soares surpreende com visual fresco e leve no seu regresso à TVI… Veja aqui

Márcia Soares regressou à antena da TVI este sábado, 13 de julho. Depois de comentar a última edição do Big Brother, Márcia Soares decidiu tirar uns dias para descansar e rumou até ao sul do país.

Este sábado, Márcia foi convidada do programa «Em Família», de Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes e enfrentou «A Entrevista Que Ninguém Quer Dar».

«Está com ar de verão…», elogiou Marcia Cerqueira Gomes.

«Vim de férias», revelou Márcia Soares.

No programa, Márcia Soares surgiu com um visual fresco e leve. O cabelo mais claro e a pele bronzeada, realçam os olhos claros da ex-concorrente do Big Brother!

