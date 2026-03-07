As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva

Ao Minuto

Há 2h e 39min
Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora
07:32

Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora

Há 2h e 43min
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva
02:39

Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva

Há 2h e 44min
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Há 2h e 45min
A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10
05:34

A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10

Há 2h e 52min
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Há 2h e 52min
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
01:38

Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10

Há 2h e 53min
Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»
02:43

Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»

Há 2h e 57min
A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João
02:30

A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João

Há 2h e 58min
Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega
07:26

Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega

Há 3h e 5min
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas
04:09

«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas

Há 3h e 11min
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»
04:17

Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»

Há 3h e 15min
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»
04:41

Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»

Há 3h e 19min
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 20:53
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas
01:11

O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas

Ontem às 20:16
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo
07:04

Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo

Ontem às 19:50
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»
02:37

Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»

Ontem às 19:47
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»
02:09

Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»

Ontem às 19:43
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»
03:06

Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»

Acompanhe ao minuto

As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva

  • Secret Story
  • 7 mar, 11:59

Um momento inesperado marcou recentemente a casa do Secret Story 10. Liliana decidiu tentar descobrir o segredo de Eva e estava convencida de que a concorrente escondia a revelação: “Ainda sou virgem.”

A aposta acabou por sair completamente ao lado. O verdadeiro segredo de Eva é “Namoro há 5 anos com um concorrente da casa.” — Diogo. No entanto, ninguém dentro da casa sabe da relação.

Durante a tentativa de Liliana, Diogo quase deitou tudo a perder ao não conseguir conter o riso perante a teoria. Apesar do momento suspeito, o segredo do casal continua bem guardado… para já. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com o momento em que Diogo quase deitou tudo a perder. 

Mais Vistos

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ontem às 16:08
1

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Ontem às 12:48
2
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Secret Story
Ontem às 18:49
3
01:05

Cristina Ferreira revela nome da amiga especial de Hugo: e dá detalhe exclusivo

Secret Story
Ontem às 16:27
4

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

Ontem às 13:06
5

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

Ontem às 11:48
6
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Secret Story
Ontem às 18:49
7

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Ontem às 17:55

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ontem às 16:08

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

Ontem às 16:41
02:15

Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»

Secret Story
Ontem às 12:35