Carolina Nunes reage a polémica entre Daniela Ventura e David Maurício: «E a minha relação é que não ia funcionar»

Na passada segunda-feira, dia 2 de setembro, Carolina Nunes recorreu à conta social X, o anterior Twitter, para escrever um desabafo sobre a relação de Daniela Ventura e David Maurício. Neste desabafo, a ex-concorrente do reality show da TVI recordou algumas palavras que a angolana teceu sobre a relação de Carolina Nunes com João Oliveira:

«Tive uma pessoa na casa que mencionava todos os dias que a minha relação “não era nada”, “nunca ia dar nada”, que o João me “maltratava” e não consigo ficar indiferente àquilo que se passou nesta última semana! Isto é só mais uma prova para as pessoas terem muito cuidado com o que verbalizam. É o que se costuma dizer “quando apontas o dedo a alguém, outros três tens apontados a ti”! Convivi e presenciei muita coisa, que como concorrente achei uma injustiça tremenda, e sabia que mais tarde ou mais cedo o “amor proibido” passaria rapidamente a “amor despercebido”».

A ex-concorrente começou por escrever: «Relações tóxicas toda a gente tem e é só chamado de fraco quem não assume e não faz nada para mudar! Fama é uma coisa lixada nos dias de hoje, o ego inflama muito… E a minha relação é que “não ia funcionar”, desculpem mas tive que desabafar».

Acrescentou ainda: «Tive dentro de uma casa em que fui questionada de tudo e mais alguma coisa da pessoa que tinha ao meu lado e sempre defendi com unhas e dentes toda a verdade! Porque eu sou assim…da verdade e não de algo que seja mentira para ter a tal dita fama».

Por fim, escreveu: «Fama não nos dá direito a denegrir a imagem de outros que têm vida e sentimentos tal como nós! E como aconteceu na casa vai acontecer aqui, só falo uma vez sobre os assuntos, não é preciso falar 1000 vezes. O amor para quem sabe amar é realmente algo inexplicável. A liberdade de expressão e a própria liberdade física é algo impagável. E como sempre disse “quero que seja toda a gente feliz”. Desabafei estou leve, e não é preciso dizer muito que o resto já foi comprovado nestes últimos dias em plena televisão nacional. Só quero que toda a gente seja feliz mas justa também».

De recordar que Daniela Ventura e David Maurício participaram no ‘Dilema’, como capitães das equipas laranja e roxa. E, como tal, Carolina Nunes decidiu partilhar a sua opinião sobre as constantes discussões do casal, que se conheceu no Big Brother 2024.