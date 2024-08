Catarina Sampaio recorreu às stories de Instagram para mostrar o orgulho que sente por Daniela Ventura. A segunda classificada do Big Brother 2024 marcou presença no programa «Dois às 10», onde esteve a falar do percurso no Reality Show da TVI e da sua vida.

Catarina Sampaio, ex-concorrente do Big Brother 2024 partilhou nas stories de Instagram uma foto da amiga no programa e escreveu: «Um orgulho esta menina. Quero-te um bem imenso». Veja a partilha na galeria que preparamos para si.