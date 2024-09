Com amor e em família: Liliana Filipa celebra 30 anos! Saiba como foi o dia da ex-concorrente da Casa dos Segredos

Liliana Filipa completou 30 anos no passado dia 1 de setembro! A ex-concorrente da Casa dos Segredos, partilhou com os seguidores alguns registos do dia de aniversário!

Liliana Filipa passou o dia num barco com os filhos e namorado, Daniel Gregório. A acompanhar a publicação, escreveu: «feliz :)».

A caixa de comentários encheu-se de bonitas mensagens de parabéns. Podem-se ler algumas como:

«Retrato de uma família maravilhosa que vocês são 🙂 Parabéns Lili mereces isso e muito mais», «Altos e baixos e ela continua plena a entrar nos entas.. Parabéns Lili..», «Um aniversário no mar rodeado da nossa família mais próxima, é do melhor! ❤️ Parabéns, Lili, menina/mulher de alma cheia!».

Veja a partilha completa, aqui:

De recordar que, Liliana Filipa e Daniel Gregório conheceram-se e apaixonaram-se na «Casa dos Segredos 5», que estreou em 2014, já lá vão quase dez anos. Da relação nasceram dois filhos: Ariel e Santi.