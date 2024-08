Cristiana Jesus arrasa a posar em biquíni: «A vida fica melhor perto do mar». Veja as imagens sensuais!

Esta terça-feira, dia 28 de agosto, Cristiana Jesus, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», esteve a aproveitar os dias de sol na praia com o seu filho Guilherme, fruto da relação terminada com Cláudio Alegre, também ex-concorrente da Casa dos Segredos.

Foi através do Instagram, que Cristiana Jesus partilhou com os seguidores uma sequência de fotografias desse dia: «A vida fica melhor perto do mar», escreveu.

Nas imagens, pode-se ver Cristiana a posar em biquíni e desencadeou vários elogios por parte dos seguidores.