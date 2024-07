Dilema: as fotografias mais escaldantes da concorrente Rosa Bela! Veja aqui

Rosa Bela, de 33 anos, vive na Costa da Caparica. A atriz cresceu numa vila em Aveiro, no meio da natureza e diz-se privilegiada por ter aprendido com a avó a trabalhar na terra.

Aos 16 anos, veio para Lisboa para seguir o sonho de ser atriz. Já fez teatro, novelas, séries, e já teve uma produtora de teatro independente.

Atualmente, vive em comunhão com o ator Carlos Areia, que considera ser “o Robert de Niro português”. Vive a vida para fazer o que mais gosta e promete dar 100% em todos os desafios do DILEMA!

A concorrente que faz parte da equipa laranja, tem como companheiros os concorrentes Diogo Marcelino, Diana Lucas, Beatriz Prates, Catarina Miranda, David Mesquita, Mafalda Diamond e Élio Santiago.

Percorremos as redes sociais da atriz e selecionamos as fotografias mais escaldantes da atual concorrente do Dilema! Veja tudo