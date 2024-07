Do «Dança com as Estrelas» para o Dilema... Veja as fotos mais sensuais da bailarina Daniela Santos!

Daniela Santos faz parte do leque de concorrentes do Dilema! Contudo, esta não é a primeira aparição da concorrente nos ecrãs!

Daniela Santos foi uma das bailarinas do programa de dança da TVI: «Dança com as Estrelas». Na última edição do programa, a bailarina fez par com Bernardo Sousa.

Daniela Santos

Daniela Santos tem 32 anos e é de Lisboa. Daniela cresceu em Alcoentre, num bairro onde vivia quase toda a sua família paterna. Perante algumas adversidades, encontrou na dança um escape e uma boia de salvação. Foi a dança que lhe deu os momentos mais felizes, muitos títulos e reconhecimento.

Para o Dilema, vem pelo desafio e para que a conheçam além da sua carreira, quer chegar a mais pessoas e vingar no mundo empresarial. Neste momento, tem uma escola de dança para noivos, uma escola de dança de competição, trabalha como bailarina em vários formatos televisivos e cresce cada vez mais no digital.

Apesar de tantas conquistas profissionais, é na maternidade que encontra o seu verdadeiro propósito. Promete conquistar o público com a sua autenticidade.

