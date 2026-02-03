Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente

Daniela Simões ficou conhecida do público português ao participar na segunda edição do Secret Story, com um segredo em comum com Carlos Sousa - «Somos um casal falso».

Na altura, destacou-se por entrar na casa como mãe de uma menina de apenas cinco anos, um pormenor da sua vida que marcou a sua participação e criou uma forte ligação com muitos espectadores.

Num formato habitualmente dominado por concorrentes mais jovens e sem grandes responsabilidades familiares, Daniela apresentou-se como uma mulher madura, emotiva e consciente.

Após o fim do reality show, no qual Daniela Simões ficou em terceiro lugar, a ex-concorrente optou por um percurso mais discreto, afastando-se da exposição mediática e privilegiando a vida pessoal.

Quase 15 anos depois, a sua história é hoje marcada pela estabilidade e pela família. Segundo as suas redes sociais, Daniela é atualmente mãe de duas filhas, numa vida tranquila e longe dos holofotes.

