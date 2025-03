Esta candidata ao Big Brother tem uma tatuagem numa zona ousada

Casa de vidro: Já se imaginou trancado numa casa de vidro, exposto a olhares, câmaras, sem privacidade e sem escapatória? Eles estão a dar tudo.

O dia chegou, quatro candidatos ao Big Brother enfrentam um desafio inédito. Fechados numa casa, no meio do Centro Comercial UBBO, durante 48 horas, eles vão competir pelo lugar de concorrente ao Big Brother, reality show que estreia no domingo, dia 23 de março.

Os quatro candidatos: Nuno Brito, 37 anos de Vila Nova de Gaia, Andreia Martinho, 25 anos de Moçambique, Jéssica Silva de 31 anos de Tires e Daniel Santos, 28 anos de Valongo, estão fechados numa casa de vidro, sob os olhares atentos do público, pode acompanhar cada movimento e estratégia em tempo real. Para quem não pode estar presente fisicamente, a transmissão ao vivo está disponível no canal TVI Reality, nas redes sociais e em emissões especiais na TVI.

Mas, mais importante do que isso, é o poder de decisão do público. Através da app do reality show, os espectadores têm a oportunidade única de votar, de forma gratuita, no concorrente que consideram mais apto para integrar oficialmente a casa.

Conheça os candidatos e vote no seu favorito:

Jéssica Silva – 31 anos - Tires

A Jéssica vive com a mãe e a filha de 8 anos. Neste momento, está a investir muito em conteúdos de life style e UGC, e já tem 14K seguidores no instagram. Nasceu em Portugal e com 10 anos, foi viver para Moçambique. Regressou a Portugal, com 23 anos, quando a filha era bebé. Para os amigos a Jéssica, é muito determinada e batalhadora, com um caráter muito forte! Desde a adolescência que a tratam por “boneca “, por ser muito vaidosa e gostar de cuidar da sua aparência. A Jéssica, considera que a sua capacidade de adaptação e criar conexões, permite que esteja preparada para qualquer desafio!