Estes são os quatro candidatos ao Big Brother que estão fechados numa casa de vidro no meio de um shopping

Quatro candidatos estão prontos para lutar por um lugar na casa mais vigiada do país! Descubra aqui quem são e como irão enfrentar desafios que põem à prova a sua adaptação e convivência. A Casa de Vidro está pronta para os receber...

Está no ar um desafio inédito «Quem vai entrar?». Trata-se de uma experiência que vai colocar 4 candidatos ao Big Brother fechados numa casa, no meio de um shopping. Durante 48 horas, eles vão competir pelo lugar de concorrente ao Big Brother, reality show que estreia no domingo, dia 23 de março.



Os quatro candidatos: Nuno Brito, 37 anos de Vila Nova de Gaia, Andreia Martinho, 25 anos de Moçambique, Jéssica Silva de 31 anos de Tires e Daniel Santos, 28 anos de Valongo, estão fechados numa casa de vidro, sob os olhares atentos do público, pode acompanhar cada movimento e estratégia em tempo real.

Para quem não pode estar presente fisicamente, a transmissão ao vivo está disponível no canal TVI Reality, nas redes sociais e em emissões especiais na TVI.

Vote no seu favorito e decida quem vai ser concorrente do Big Brother e entrar na casa mais vigiada de Portugal.

Quem vai entrar? Quem ficará pelo caminho?

A decisão está nas suas mãos! Vote grátis na APP do TVI Reality. O poder está nas suas mãos! Vote e decida quem entra oficialmente no jogo.

