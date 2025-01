Igor Marchesi, ex-concorrente do Dilema, faz parte do elenco da novela da TVI - «A Fazenda».

Igor Marchesi nasceu numa vila piscatória no estado de Espírito Santo, no Brasil. Cresceu na natureza, no seio de uma grande família. Começou a fazer teatro na Igreja, mas acabou a formar-se em turismo e a trabalhar como produtor cultural.

É ex-concorrente de um reality, mas também ator.

Veja aqui as cenas de Igor na novela a contracenar com a atriz São José Correia.