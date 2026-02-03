Foi Instrutor na 1ª Companhia, agora dá ordens num lugar diferente. Conheça a nova profissão de Paulo Marques

Paulo Marques marcou a história do programa Recrutas como instrutor da 1ª Companhia nas duas primeiras edições, em 2005. Hoje, duas décadas depois, o militar tem uma carreira bem diferente e afastada dos quartéis.

Hoje, a sua página de Facebook revela uma faceta diferente: um amor evidente pelo desporto, Paulo Marques é hoje Personal Trainer.

Entre 1995 e 2005, Paulo Marques foi tenente na tropa paraquedista do Exército Português. Atualmente, basta visitar a sua página de Facebook para perceber que, apesar do amor pela vida militar se manter vivo, especialmente com o regresso à Primeira Companhia, o Instrutor encontrou uma nova vocação profissional no mundo do fitness.