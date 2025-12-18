Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Patrícia Carvalho e Heitor Nunes deixaram para trás os holofotes do Secret Story 8 e escolheram um caminho bem diferente daquele que muitos esperavam. Entre novas rotinas, desafios longe de Portugal e sonhos que continuam bem vivos, os dois ex-concorrentes mostram-se agora numa fase mais serena e focada, a construir uma vida em Paris, longe da fama, mas perto um do outro.

Nesta galeria, reunimos algumas imagens que refletem esta nova etapa: momentos de cumplicidade, sorrisos tranquilos e o retrato de dois jovens que não tiveram medo de recomeçar. Porque, às vezes, as histórias mais bonitas começam precisamente quando as câmaras se desligam.