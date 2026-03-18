Joana Diniz está de férias no destino mais badalado de 2026: e em companhia super especial! As fotos fazem inveja

Joana Diniz está de férias no Rio de Janeiro, Brasil, e em muito boa companhia! A ex-concorrente do Secret Story rumou àquele destino de sonho com dois ex-concorrentes de realities da TVI: Sónia Jesus e Gabriel Sousa.

No Instagram, Joana Diniz tem feito várias partilhas destas férias e, em vários dos registos fotográficos, exibe o corpo escultural de que é dona.

A cabeleireira mostra também inúmeras imagens das paisagens de suster a respiração, e de vários momentos divertidos que tem partilhado com os amigos.