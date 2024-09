Lembra-se de Tatiana Boa Nova da Casa dos Segredos? Veja como está diferente

Tatiana Boa Nova tornou-se conhecida do público português em 2012, após ter participado com 24 anos na «Casa dos Segredos». A ex-concorrente de Vila Nova de Gaia participou, também, na Casa dos Segredos 3 e no Desafio Final 2.

Tatiana Boa Nova é casada com Rúben Boa Nova. O casal conquistou os portugueses e os fãs foram acompanhando a história de amor ao longo dos anos. Em 2017, Tatiana e Rúben subiram ao altar e deram o “nó”, numa cerimónia que assinalou este amor do qual já resultou um filho , o Lourenço.

Reveja o momento em que Rúben e Tatiana regressam à TVI, para mais um reality show!

Recorde o momento em que, no Big Brother 2022, Rúben Boa Nova e Tatiana Boa Nova emocionam-se e declaram o amor um pelo outro:

Percorra a galeria e veja as melhores fotos de Tatiana e Rúben Boa Nova.