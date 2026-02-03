Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

O charme do Comandante José Moutinho é evidente, mas poucos conhecem a mulher que está ao seu lado. Nas redes sociais, o casal tem conquistado os seguidores, que não poupam elogios.

Madalena Fonseca é natural do norte, vive em Braga e destaca-se pelos múltiplos talentos. A sua biografia no Instagram revela uma profissional com diversas valências no mundo da moda.

Apaixonada pela arte, Madalena Fonseca é Engenheira Têxtil e TSHST, Consultora de Imagem e Estilo, Especialista em Coloração Pessoal e Personal Shopper.