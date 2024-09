Márcia Soares desfruta do Algarve antes de assumir novo desafio na TVI

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e agora comentadora do Secret Story - Casa dos Segredos, partilhou no seu Instagram momentos das suas férias no Algarve, onde aproveitou o cenário deslumbrante das praias locais e viu dos sunsets mais lindos do nosso país!

Nas fotografias, é possível ver Márcia a desfrutar do sol e das paisagens costeiras, antes de começar a nova fase da sua vida profissional, como comentadora na TVI.

Como referiu na legenda de uma das fotos: «O Algarve é sempre uma ideia».

Recorde que Márcia fez uma revelação que deixou todos em choque: conhece Jéssica, uma das concorrentes desta oitava edição da Casa dos Segredos. Mas há mais: a nortenha diz saber o segredo dela.

«Eu conheço a Jéssica, foi das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei a Portugal. Já a conheço há alguns aninhos e sei qual é o segredo dela, não vou revelar», começou por referir Márcia Soares no «Última Hora» desta segunda-feira, deixando Zé Lopes e Alice Alves surpreendidos.