Marie surpreendeu tudo e todos após terem sido partilhadas, na página do Instagram da concorrente do Dilema, uma sequência de fotografias sensuais a posar em lingerie numa banheira, com a legenda: «Ouvi dizer que as princesas usam renda e vivem em palácios».

Na caixa dos comentários surgiram vários elogios por parte dos seguidores: «Musa»; «Linda» e ainda «Saber que a Marie já foi uma menina tão insegura com o seu corpo e hoje em dia tem uma foto destas no feed é awesome» são alguns exemplos.