Multidão na primeira fila de uma experiência nunca antes vista. 4 candidatos e uma casa de vidro. Quem vai entrar no Big Brother

4 candidatos a concorrentes do Big Brother vão viver uma experiência inédita durante 48 horas numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. Apenas há um lugar para a casa mais vigiada do País. Um deles vai entrar no domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25, apresentado por Cláudio Ramos. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

No domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother, Cláudio Ramos vai comunicar o candidato que se tornará em concorrente e que foi escolhido pelo público.

Uma multidão está reunida no UBBO, um dos maiores centros comerciais da grande Lisboa, para não perder pitada desta experiência inédita nunca antes vista em Portugal.

