O candidato surfista que transforma charme em estratégia

Está no ar um desafio inédito «Quem vai entrar?». Uma experiência que vai colocar 4 candidatos ao Big Brother fechados numa casa, no meio de um shopping. Durante 48 horas, eles vão competir pelo lugar de concorrente ao Big Brother, reality show que estreia no domingo, dia 23 de março.



Os quatro candidatos: Nuno Brito, 37 anos de Vila Nova de Gaia, Andreia Martinho, 25 anos de Moçambique, Jéssica Silva de 31 anos de Tires e Daniel Santos, 28 anos de Valongo, estão fechados numa casa de vidro, sob os olhares atentos do público, pode acompanhar cada movimento e estratégia em tempo real. Para quem não pode estar presente fisicamente, a transmissão ao vivo está disponível no canal TVI Reality, nas redes sociais e em emissões especiais na TVI.

Conheça um dos grandes candidatos:

Daniel Santos– 28 anos – Valongo

O Daniel estudou no Conservatório, porque o piano é a sua paixão! Neste momento está a dar aulas e gosta muito de ensinar crianças e acompanhar a sua evolução. O Daniel assume ser um metrossexual, porque gosta muito de cuidar da sua imagem, sobretudo do seu cabelo. Considera -se determinado, inteligente e estratega, mas também teimoso e manipulador.

Os amigos tratam-no por “Santos “ e dizem que ele é uma pessoa genuína, com boa capacidade de comunicação.

Veja também:

Da ciência à moda. Será que o Big Brother é o próximo desafio? Conheça esta candidata a concorrente - TVI Reality - TVI