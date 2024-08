Ontem, dia 2 de agosto, Márcia Soares marcou presença no Dilema Extra. A comentadora arrasou na hora de escolher o visual e deixou todos de 'queixo caído'.

A comentadora optou por um vestido comprido azul, com um decote em 'V' muito elegante e com uma racha a mostrar as pernas. O que achou deste look? Uma tara, não acha?

Percorra a galeria e veja mais fotos de Márcia Soares.