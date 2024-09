Parada de Estrelas: Os looks arrasadores das apresentadoras do Secret Story! Veja as imagens

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorreu a Parada das Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa.

Na red carpet, as apresentadoras do Secret Story mostraram-se com looks arrasadores.

Iva Domingues, optou por um vestido curto com brilhantes prateados. Alice Alves arrasou com o seu vestido branco em forma de uma flor. Já Maria Botelho Moniz escolheu um fato cor de rosa, acompanhado com uma mini mala da mesma cor. Marta Cardoso rambém mostrou a sua elegância com um look mais casual.

