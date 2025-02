Quando se trata de arrasar, os ex-concorrentes de realitys são campeões: Eis os looks que não esquecemos

O 32º aniversário da TVI está prestes a chegar, e a expectativa em torno da grande gala cresce a cada dia. É já neste sábado, dia 22!

Todos os anos, a estação reúne figuras icónicas da televisão portuguesa para uma noite de glamour, emoção e celebração. Entre os convidados mais aguardados estão ex-concorrentes de reality shows, que continuam a conquistar o público mesmo após o fim dos programas.

Na edição do ano passado, muitos desses rostos conhecidos brilharam no tapete vermelho com looks que não passaram despercebidos. Desde vestidos deslumbrantes a fatos ousados e sofisticados, cada escolha refletiu personalidade e estilo, tornando-se um verdadeiro espetáculo de moda.

Houve quem apostasse em elegância clássica, com tons neutros e cortes refinados, enquanto outros optaram por visuais mais arrojados, com brilhos, transparências e detalhes extravagantes. As redes sociais foram palco de muitos elogios e discussões sobre os melhores outfits da noite, provando que a gala não é apenas um evento televisivo, mas também um fenómeno de estilo.

À medida que nos aproximamos da nova edição, a curiosidade aumenta: quais serão os looks mais inesquecíveis deste ano?

Enquanto não descobrimos, vale a pena recordar os momentos que marcaram a gala do ano passado e os visuais que ficaram na memória do público.