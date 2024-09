Maria Botelho Moniz é mãe do pequeno Vicente, que nasceu em novembro do ano passado. A apresentadora anunciou o nascimento do primeiro filho, um menino, na sua conta oficial de Instagram.

Ao longo das últimas semanas, Maria Botelho Moniz tem partilhado alguns momentos do pequeno Vicente.

Esta quinta-feira, a apresentadora do Última Hora e do Diário do Dilema, partilhou um registo ternurento com o filho e o marido nas suas redes sociais

«Os três», escreveu na legenda da imagem.