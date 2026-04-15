Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

O Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, 15 de abril, trouxe uma reviravolta inesperada: Ricardo João decidiu pôr fim à sua participação e deixou a casa em choque.

Após assistir a imagens de vários confrontos intensos ao longo do dia, o concorrente foi chamado ao confessionário, onde confirmou a sua intenção de sair, justificando: “A minha missão já está cumprida”.

Mais tarde, já na sala, anunciou oficialmente a desistência ao grupo, despedindo-se dos colegas com pedidos de desculpa e algumas dedicatórias. A reação foi de surpresa geral, misturada com tristeza e incredulidade.