Ruben Silvestre partilha fotos inéditas do quarto da filha e há um pormenor que encanta qualquer um

Ontem às 22:31
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

Ontem às 22:26
Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»
05:02

Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

Ontem às 22:18
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

Ontem às 22:16
Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»
00:58

Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»

Ontem às 22:15
Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel»
05:02

Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel»

Ontem às 22:15
«Acha que é o dinheiro do namorado?»: Inês não deixa nada por dizer sobre a relação com Dylan
02:58

«Acha que é o dinheiro do namorado?»: Inês não deixa nada por dizer sobre a relação com Dylan

Ontem às 22:08
Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva»
03:56

Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva»

Ontem às 22:02
Leandro e Ana em despique em pleno Especial: «Não sei onde é que julgas que estás»
02:41

Leandro e Ana em despique em pleno Especial: «Não sei onde é que julgas que estás»

Ontem às 22:02
«Está sempre com o meu nome na boca dele»: Ana perde a paciência com Leandro
02:41

«Está sempre com o meu nome na boca dele»: Ana perde a paciência com Leandro

Ontem às 21:54
«Estão juntos ou é cada um por si?»: Cristina Ferreira faz pergunta "matadora" a Pedro sobre Marisa
01:47

«Estão juntos ou é cada um por si?»: Cristina Ferreira faz pergunta "matadora" a Pedro sobre Marisa

Ontem às 21:54
Pedro emociona-se ao falar de Marisa Susana: «Sinto muita falta...»
01:47

Pedro emociona-se ao falar de Marisa Susana: «Sinto muita falta...»

Ontem às 21:52
Pedro incomodado após ver imagens reveladoras de Marisa: «Não compreendo. Estou triste»
02:47

Pedro incomodado após ver imagens reveladoras de Marisa: «Não compreendo. Estou triste»

Ontem às 21:31
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Ontem às 21:07
Tensão! Pedro Jorge arrasa Leandro e o clima azeda
05:12

Tensão! Pedro Jorge arrasa Leandro e o clima azeda

Ontem às 20:42
«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco
02:37

«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco

Ontem às 20:30
Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...»
05:08

Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...»

Ontem às 20:07
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

Ontem às 19:55
«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama
00:49

«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama

Ruben Silvestre partilha fotos inéditas do quarto da filha e há um pormenor que encanta qualquer um

  • Secret Story
  • 6 dez, 16:22

À medida que se aproxima o momento mais esperado da sua vida, Ruben Silvestre quis partilhar com os seguidores pequenos detalhes do quarto preparado para a filha Ana Clara, ao lado da namorada Ana Soares.

Através de uma publicação emotiva, foi possível descobrir os detalhes cuidadosamente escolhidos para o espaço da bebé. "O quartinho da nossa Ana Clara... Pronto, simples e cheio de amor", pode ler-se na legenda da publicação do jovem.

A divisão distingue-se pelo ambiente acolhedor e pelos toques pessoais. Entre os elementos que saltam à vista está o nome da pequena Ana Clara destacado naquilo que parece ser a porta do quarto, tornando o espaço ainda mais especial.

Veja agora a galeria de fotos que preparámos para si.

