Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Gonçalo Quinaz marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

O ex-concorrente do Big Brother surpreendeu tudo e todos na hora de escolher o visual para a festa de verão da TVI. Gonçalo Quinaz arriscou e desfilou com uma saia branca na passadeira Vermelha. O comentador do Big Brother revelou que os ténis que está a usar são Louis Vuitton.

Percorra a galeria e veja as fotos do look de Gonçalo Quinaz.