Um verdadeiro luxo! Liliana abre as portas da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Liliana Filipa decidiu mostrar aos fãs os novos desenvolvimentos da casa de sonho que está a construir.

A ex-concorrente do Secret Story tinha este projeto de sonho com Daniel Gregório e, apesar de os rumores de que a casa seria vendida depois de os dois se terem separado, a empresária mostra agora que o projeto continua de pedra e cal.

Nos stories do Instagram, Liliana Filipa mostrou alguns dos acabamentos, o processo de obras e algumas maquetes de projeto das divisões que estão por nascer.