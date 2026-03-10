Ao Minuto

Há 1h e 34min
Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora
07:32

Há 1h e 38min
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva
02:39

Há 1h e 39min
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Há 1h e 40min
A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10
05:34

Há 1h e 47min
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Há 1h e 47min
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
01:38

Há 1h e 48min
Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»
02:43

Há 1h e 52min
A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João
02:30

Há 1h e 53min
Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega
07:26

Há 2h e 0min
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas
04:09

Há 2h e 6min
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»
04:17

Há 2h e 10min
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»
04:41

Há 2h e 13min
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Há 3h e 11min
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas
01:11

Há 3h e 48min
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo
07:04

Ontem às 19:50
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»
02:37

Ontem às 19:47
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»
02:09

Ontem às 19:43
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»
03:06

Acompanhe ao minuto

