Unidos dentro e fora da casa. Ex-concorrentes juntam-se para ver a seleção jogar e estas são as imagens

Os ex-concorrentes do Secret Story 10 e do Secret Story – Desafio Final voltaram a encontrar-se, desta vez para apoiar a Seleção Nacional. Aproveitando o jogo de Portugal, vários antigos participantes reuniram-se para viver juntos a emoção da partida.

No Porto, Ariana Miranda, Diogo Maia, Luzia, Ana Sousa, Norberto e Diogo Afonso assistiram ao encontro em grupo, partilhando momentos de convívio e mostrando que os laços criados dentro da casa permanecem fortes.

Já em Portimão, Jéssica Jeremias e Sara Jesus também se juntaram para acompanhar o jogo da Seleção. As imagens partilhadas nas redes sociais não tardaram a chamar a atenção dos fãs, que ficaram felizes por ver os antigos concorrentes juntos novamente.