Há 20 min
Casal icónico do Secret Story apresenta o segundo filho, minutos após o parto. E as fotos são emocionantes

Há 54 min
Google destaca feito inédito da TVI com reality shows

Há 1h e 8min
Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Há 1h e 28min
Fim da Amizade? Leandro e Pedro entram em discussão acesa antes de dormir
03:58

Há 1h e 32min
Leandro ataca Pedro ‘sem dó nem piedade’: «Depois diz que não quer saber da relação dos outros»
01:52

Há 2h e 4min
Hilariante! Concorrentes surpreendidos com festa temática e disfarces arrasadores
05:32

Há 2h e 8min
Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso
05:29

Há 2h e 11min
Ana atira tudo à cara de Liliana: «Queres ser a vítima, mas és tu que provocas»
10:13

Há 2h e 19min
Ana confronta Liliana após discussão com Bruna: «Tu não és vítima, Liliana»
11:32

Há 2h e 35min
Tenso! Liliana confessa a Fábio sentir-se atacada 'em manada' pelos colegas
09:18

Há 2h e 43min
Bruna atinge o limite com Liliana e dispara: «Ela está descompensada»
03:31

Há 2h e 50min
«Ela está mesmo sem noção»: Ana lança farpas afiadas a Liliana
04:02

Ontem às 22:52
Tensão pós Especial: Liliana fica 'fora do controlo' e 'explode' na cara de Bruna
02:35

Ontem às 22:43
«O teu segredo não faz de ti melhor ou pior pessoa»: Liliana 'dispara' para Bruna
01:20

Ontem às 22:40
Zé volta à baila e Marisa não tem filtros para Liliana: «É uma vergonha quando não te dá jeito!»
01:44

Ontem às 22:32
«Tu andas toda...!»: Marisa dá um berro a Liliana e a discussão estala em direto
01:44

Ontem às 22:19
«Ela estar a frisar que parece que tenho 68 anos...»: Marisa chora ao recordar palavras de Bruna
01:18

Ontem às 22:15
Marisa sentiu-se ridicularizada por Bruna? Em lágrimas, a concorrente confessa: «O que mais me magoou foi...»
03:30

Acompanhe ao minuto
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu - TVI

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

  • Secret Story
  • Ontem às 11:26

Francisco Monteiro regressa em dezembro ao padel como treinador no Major Padel Club Douro, retomando uma carreira construída antes da fama televisiva e interrompida após vencer o Big Brother 2023.

Francisco Monteiro prepara-se para regressar aos treinos já este mês de dezembro, retomando a atividade de Treinador de Padel no Major Padel Club Douro, em Vila Nova de Gaia. Depois de anos marcados pela vitória no Big Brother 2023 e pela exposição televisiva, volta agora a dedicar-se a uma área onde já tinha construído percurso em clubes de Portugal, dos Emirados Árabes Unidos e da Suécia.

O clube gaiense destaca a contratação com «entusiasmo», e sublinha que o histórico de Francisco no Padel representa «uma aposta segura» e que a sua «energia contagiante e espírito competitivo» serão uma mais-valia para a Academia, que reúne já nomes de referência nacional.

A ligação de Francisco Monteiro ao Padel começou muito antes da notoriedade conquistada na televisão. E o ex-concorrente é praticante desde 2013. Anos mais tarde passou para a vertente de treinador, experiência que acumulou no Top-Padel, Rackets Pro Quinta da Marinha, World Padel Academy e PDL Center.

A vitória no Big Brother levou a uma pausa involuntária: a paixão ficou em pausa. Em entrevista ao Padel 365,  garante que nunca a abandonou e que sempre teve a ambição de voltar. 

As aulas, em formato de turma ou particulares, arrancam ao longo de dezembro e as inscrições já estão disponíveis.

