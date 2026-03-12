Ao Minuto

Acompanhe ao minuto
Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores - TVI

Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

  • Big Brother
  • Hoje às 09:35

O ex-concorrente contou mais detalhes sobre o pesadelo que viveu no Clássico Benfica-Porto, no estádio da Luz.

Francisco Monteiro relatou ter vivido um episódio grave de agressões durante o clássico entre o Benfica e o Porto. Agora, o comentador do Secret Story revelou mais pormenores do sucedido, que demonstram o verdadeiro pesadelo que passou no Estádio da Luz. 

«Durante o jogo correu tudo bem. Aliás, tenho mensagens de pessoas que estiveram comigo lá nas bancadas, que tiraram fotografias, que fizeram vídeos, que inclusivamente festejaram os golos do Benfica comigo, não em termos provocatórios, mas vieram dar-me um abraço e eu aceitei de bom grado, sem problema nenhum», disse à 'TV7Dias'. 

À mesma publicação, Francisco Monteiro explicou ainda que como estava sentado junto dos adeptos do Benfica, não levou nada do FC Porto e nem sequer festejou os golos. Mas quando saiu, foi reconhecido por um grupo de pessoas e o pior aconteceu. 

Levou socos, cuspidelas e foi alvo de ameaças de morte, tendo de ser escoltado pela polícia até ao carro: «Eu mato-te, rebento-te todo aqui», contou Francisco Monteiro, citando o que ouviu da parte dos adeptos, naquele momento terrível. 

Uma verdadeira noite de terror

Recorde-se que da primeira vez que falou no assunto, o ex-concorrente já tinha contado alguns pormenores: «O que me aconteceu não é sequer passível de explicar. Fui cuspido, agredido, insultado, empurrado. Tudo isto enquanto milhares de pessoas assistiam e nada fizeram para impedir. Nada. Tenho vergonha, vergonha de tudo isto». 

«Aos heróis que se juntaram para fazerem isto, dão vergonha com pessoas, como homens e é por isto que o futebol em Portugal está como está. Porque podem dizer que não se identificam, mas ninguém impediu isto, de um leque de milhares de pessoas. Sorte a nossa dos dois polícias impecáveis que apareceram!», acrescentou an altura.

O tema foi também abordado no V+Fama e Adriano Silva Martins revelou mais detalhes: «Eu falei com o Francisco Monteiro. Ele está bem, mas, por causa de uma lesão que teve no pé há uns tempos - foi operado a esse pé inclusivamente - e a estas chatices, ontem teve que voltar a fazer uns exames médicos, porque realmente aquilo que se passou não foi agradável. Teve que se submeter a novos exames médicos para saber se está tudo bem ou não».

 

 

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

