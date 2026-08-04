Pedido à vista? Francisco Monteiro faz revelação inédita: «Vou casar»

Rendido ao amor, Francisco Monteiro dá um novo passo na relação: «Conheceu o meu irmão...»

Fim das especulações. Francisco Monteiro mostra cara do novo amor e a beleza impressiona

Francisco Monteiro foi um dos protagonistas da mais recente emissão do Extra do Big Brother Verão. Durante a conversa em estúdio, o vencedor do Big Brother 2023 acabou por fazer uma revelação inesperada sobre o futuro da sua relação com Andrea Pestana.

Tudo aconteceu quando Marta Cardoso reparou no aspeto descontraído do comentador e decidiu brincar com a situação: «Tu estás todo empanado porquê? O que é que andaste a fazer?», questionou a apresentadora.

Sem perder tempo, Francisco respondeu de forma surpreendente: «Vou casar», atirou.

A declaração provocou uma reação imediata em estúdio, levando o comentador a esclarecer que não estava a anunciar qualquer cerimónia para breve: «Não sei quando. Eu não disse quando é que era, mas vou casar eventualmente», explicou entre risos.

Recorde-se que Francisco Monteiro assumiu recentemente o namoro com Andrea Pestana, depois de semanas de especulação. O comentador chegou mesmo a alimentar a curiosidade dos seguidores ao publicar uma fotografia ao lado da companheira acompanhada da frase «agora fica mais difícil de fazer a viagem», tornando pública a relação.

Desde então, o casal tem vivido uma fase de grande cumplicidade, e as mais recentes declarações de Francisco vieram reforçar que o futuro poderá passar, um dia, por subir ao altar.