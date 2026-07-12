Fim das especulações. Francisco Monteiro mostra cara do novo amor e a beleza impressiona

Francisco Monteiro já não esconde a fase feliz que atravessa a nível pessoal. Depois de confirmar que existe uma mulher especial na sua vida, o vencedor do Big Brother 2023 agora mais um passo e mostrou, pela primeira vez, o rosto do novo amor.

Até então, Zaza tinha optado por manter Andrea longe dos holofotes. A única fotografia partilhada nas redes sociais mostrava apenas a mão da jovem, um gesto que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores e alimentou as especulações em torno da identidade da mulher que conquistou o coração do treinador de padel.

O mistério, contudo, chegou agora ao fim. Francisco Monteiro partilhou uma fotografia onde é possível ver, finalmente, o rosto de Andrea, assumindo publicamente e sem rodeios a proximidade entre os dois. A beleza da jovem não passa despercebida e a imagem promete dar que falar entre os fãs de Zaza, que há vários meses acompanham atentamente as pistas deixadas pelo ex-concorrente sobre a sua vida amorosa.

Apesar de ainda não definir a relação como um namoro oficial, Francisco Monteiro e Andrea têm vindo a aproximar-se e preferem viver esta história com calma. A jovem, que não está ligada ao meio mediático, e já conheceu João Monteiro, irmão mais velho de Zaza.