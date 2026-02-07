A mensagem enigmática de Francisco Monteiro após críticas de Guilherme Baptista

Ao Minuto

Há 26 min
Dylan e Inês vivem férias inesquecíveis em Las Vegas: As imagens da viagem que deu que falar no Secret Story 9

Há 40 min
Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

Há 1h e 22min
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story
00:53

Ontem às 20:14
Cristina Ferreira surpreende fãs com vídeo sobre João Monteiro: «Arranjem um namorado que...»

Ontem às 19:08
Marcia Soares como nunca a viu. Toda a verdade sobre o novo projeto

Ontem às 18:33
Está mesmo a haver romance? Marcia Soares esclarece tudo sobre recente aproximação com Francisco Monteiro

Ontem às 17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
07:38

Ontem às 17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»
04:49

Ontem às 16:45
O comentário que levantou suspeitas e fez parar a internet: Francisco Monteiro e Marcia Soares mais próximos que nunca

6 fev, 20:09
Rúben e Tatiana Boa Nova celebram os dois meses do filho mais novo com disfarce que derrete corações

6 fev, 18:58
Após ameaças de morte, Fábio não se intimida e apresenta guarda-costas

6 fev, 16:40
«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

6 fev, 11:13
Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

5 fev, 22:37
Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

5 fev, 22:06
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

5 fev, 20:04
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

5 fev, 19:52
Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

5 fev, 19:03
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

A mensagem enigmática de Francisco Monteiro após críticas de Guilherme Baptista - TVI

A mensagem enigmática de Francisco Monteiro após críticas de Guilherme Baptista

Francisco Monteiro decidiu pronunciar-se depois da polémica que marcou o duelo de padel com Guilherme Baptista. Sem responder diretamente às acusações, o vencedor do Big Brother e comentador da TVI deixou uma mensagem carregada de significado nas redes sociais.

A polémica em torno do duelo de padel entre Francisco Monteiro e Guilherme Baptista, atual companheiro de Bárbara Parada segundo rumores, continua a dar que falar. Depois das críticas públicas feitas por Guilherme, que acusou o comentador da TVI de imaturidade e de tentar construir uma imagem de “santo”, Francisco optou por reagir de forma discreta, mas simbólica.

Nas redes sociais, ‘Zaza’ partilhou uma fotografia captada durante o torneio e aproveitou o momento para refletir sobre o verdadeiro significado de ganhar e perder. «Quando me perguntam porque é que sinto que ganho todos os dias mesmo perdendo, basta olhar para quem tenho ali nas minhas costas», escreveu, numa clara alusão ao apoio que sente fora do campo.

Sem alimentar a troca de acusações, Francisco Monteiro preferiu valorizar quem o acompanha há anos. O vencedor do Big Brother destacou o seu círculo próximo, sublinhando a importância das pessoas que o apoiam de forma constante. «As melhores pessoas do mundo, que estão comigo há anos e anos e outros tantos mais recentes. Sou um sortudo, como poucos», reforçou.

Uma resposta subtil, mas clara, que mostra que Francisco Monteiro prefere deixar que as imagens e as palavras falem por si.

Veja a mensagem aqui:

 

