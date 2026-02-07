A mensagem enigmática de Francisco Monteiro após críticas de Guilherme Baptista

O comentário que levantou suspeitas e fez parar a internet: Francisco Monteiro e Marcia Soares mais próximos que nunca

A polémica em torno do duelo de padel entre Francisco Monteiro e Guilherme Baptista, atual companheiro de Bárbara Parada segundo rumores, continua a dar que falar. Depois das críticas públicas feitas por Guilherme, que acusou o comentador da TVI de imaturidade e de tentar construir uma imagem de “santo”, Francisco optou por reagir de forma discreta, mas simbólica.

Nas redes sociais, ‘Zaza’ partilhou uma fotografia captada durante o torneio e aproveitou o momento para refletir sobre o verdadeiro significado de ganhar e perder. «Quando me perguntam porque é que sinto que ganho todos os dias mesmo perdendo, basta olhar para quem tenho ali nas minhas costas», escreveu, numa clara alusão ao apoio que sente fora do campo.

Sem alimentar a troca de acusações, Francisco Monteiro preferiu valorizar quem o acompanha há anos. O vencedor do Big Brother destacou o seu círculo próximo, sublinhando a importância das pessoas que o apoiam de forma constante. «As melhores pessoas do mundo, que estão comigo há anos e anos e outros tantos mais recentes. Sou um sortudo, como poucos», reforçou.

Uma resposta subtil, mas clara, que mostra que Francisco Monteiro prefere deixar que as imagens e as palavras falem por si.

Veja a mensagem aqui: