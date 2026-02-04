Ao Minuto

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Há 3h e 37min
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Ontem às 18:37
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Ontem às 18:13
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 17:01
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 16:31
Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Ontem às 15:46
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Ontem às 15:44
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Ontem às 15:28
A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Ontem às 15:04
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Ontem às 13:01
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Ontem às 12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
06:09

Ontem às 12:01
Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Ontem às 12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
05:11

Ontem às 11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
06:12

Ontem às 11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
09:14

Ontem às 11:24
Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Ontem às 11:21
Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

francisco monteiro, guilherme baptista e barbara parada

Guilherme Baptista já não trabalha no mesmo clube de Francisco Monteiro e a mudança foi analisada no V+ Fama, num momento em que Bárbara Parada e o seu “amigo especial” avançam com um novo projeto a dois.

A vida pessoal e profissional de Bárbara Parada voltou a estar em destaque no V+ Fama, com novos desenvolvimentos que não passaram despercebidos. Desta vez, o foco esteve no seu “amigo especial”, Guilherme Baptista, e numa mudança significativa no seu percurso profissional, que acabou por afastá-lo do clube onde trabalhava com Francisco Monteiro.

A informação foi avançada por Adriano Silva Martins, que revelou que Guilherme já não integra a equipa do Major Padel Club de Douro, em Gaia, deixando assim de partilhar o mesmo espaço profissional com o vencedor do Big Brother. «Curiosamente, este projeto surge depois de Guilherme ter sido dispensado do Major Padel Club de Douro, em Gaia… Quer isto dizer que já não trabalha com Francisco Monteiro», explicou o apresentador.

Em simultâneo, Bárbara Parada e Guilherme Baptista decidiram dar um passo em frente e unir-se num novo desafio empresarial ligado ao desporto. A dupla lançou o Flow Padel, um projeto que marca a primeira parceria de negócios entre ambos e que tem vindo a alimentar ainda mais a curiosidade em torno da relação.

Para Cláudia Jacques, esta mudança acaba por ser positiva e evita situações desconfortáveis. A comentadora foi clara ao afirmar que a convivência entre Bárbara, o ex-namorado e o “amigo especial” poderia tornar-se delicada. «É um bocadinho constrangedor estarem os dois permanentemente juntos, a Bárbara também, e andarem ele e os três. É constrangedor. É melhor que ele realmente não esteja lá», considerou.

Já Guilherme Castelo Branco olhou para o lançamento com uma perspetiva mais pragmática, defendendo que a dupla está a aproveitar o atual mediatismo. Segundo o comentador, trata-se de uma forma inteligente de rentabilizar a visibilidade, sublinhando que o alcance mediático de Bárbara e Guilherme pode fazer a diferença num negócio que já existe noutros moldes.

Sobre a saída do clube anterior, Castelo Branco evitou especulações, lembrando ainda a precariedade da profissão de treinador de padel, uma vez que muitos trabalham como independentes e sem vínculo direto aos clubes.

O painel acabou também por abordar a postura discreta de Bárbara Parada em relação à sua vida amorosa. Cláudia Jacques recordou que a influenciadora sempre defendeu menos exposição pública, algo que terá sido motivo de conflito na relação anterior. Para a comentadora, Bárbara está agora a manter-se fiel a esse princípio, deixando que os rumores falem por si.

Veja o momento aqui:

 

