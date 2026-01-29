Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Ao Minuto

Há 2h e 36min
Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Ontem às 20:41
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Ontem às 20:14
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Ontem às 18:49
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Ontem às 16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
03:53

Ontem às 16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
04:27

Ontem às 16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
04:27

Ontem às 16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
04:02

Ontem às 15:16
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ontem às 13:30
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Ontem às 11:10
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Ontem às 10:48
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Ontem às 10:15
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

30 jan, 22:11
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

30 jan, 21:47
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

30 jan, 18:58
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

30 jan, 17:48
Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

30 jan, 17:28
Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...» - TVI

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Francisco Monteiro quebra o silêncio sobre o fim da relação com Bárbara Parada e faz revelações inéditas sobre o término.

Francisco Monteiro e Bárbara Parada separaram-se em dezembro passado, depois de viverem um romance com vários altos e baixos. Agora, o vencedor do Big Brother 2023 falou sobre o fim da relação, garantindo que a decisão foi tomada pela agora ex-namorada.

«Isso nunca escondi. O término veio da parte da Bárbara, sem dúvida alguma», começou por dizer Zaza, como é carinhosamente tratado, numa entrevista à revista TV 7 Dias. 

Sem tabus, Francisco Monteiro afirmou que Bárbara Parada «é passado», apesar de, na altura da rutura, não ter concordado com a decisão tomada pela ex-companheira. «Vou ser-lhe sincero: se há assunto que não quero mais abordar na minha vida é a Bárbara. A Bárbara é passado, não é mais do que isso. Nem diria que é passado. A Bárbara é uma aprendizagem na minha vida. Foi a Bárbara que acabou e era uma coisa que, se tivesse de partir de mim, na altura, não iria acontecer, mas acho que, sem dúvida alguma, foi o melhor para os dois e só desejo que ela seja feliz», confessou.

«Se há coisa que não quero mais é ser associado à Bárbara e estar a falar da Bárbara. Está no passado e ficou no passado», reforçou.

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»

Francisco Monteiro e Marcia Soares estão mais próximos do que nunca e o improvável aconteceu esta manhã. Os dois ex-concorrentes do Secret Story mostraram-se juntos a jogar padel. 

O vencedor do Big Brother 2023 já tinha deixado no ar quem seria a próxima aluna convidada e o nome mais pedido e falado chegou finalmente: Marcia Soares, de quem ele tem estado bastante próximo. 

Nas stories do Instagram, Marcia Soares mostrou-se bem-disposta ao lado de Francisco Monteiro: «O mais improvável está a acontecer agora, neste preciso momento. Depois de dois anos e 28 dias cá estamos nós. Se ele não está feliz eu não sei», disse. 

Depois foi a vez de Francisco mostrar Marcia muito casada do treino, com as picardias que tanto os caracterizam. No final, o treino terminou com um almoço a dois. 

